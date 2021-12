Dois milhões de pessoas já têm dose de reforço da vacina

Veja também:

Dois milhões de pessoas já receberam o reforço vacinal contra a Covid-19, segundo dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) este domingo.

Ainda de acordo com o relatório, no sábado registou-se ainda um total de mais 3.926 pessoas que completaram o esquema de vacinação primário, havendo já 8.622.014 pessoas com esse esquema completo.



Há também mais 16.669 pessoas vacinadas contra a gripe, num total de 2.213.426 vacinadas já administradas.

"Relativamente ao dia anterior, foram registadas um total de mais de 84.995 inoculações de vacinas contra a Covid-19 (esquema primário completo e reforço) e contra a gripe", refere o relatório da DGS sobre o somatório de vacinas administradas este sábado.

A faixa etária entre os 70 e os 79 anos é a que regista um número mais elevado de doses de reforço já administradas, com 699.889 pessoas vacinadas.

Na faixa etária dos 80 ou mais anos há 550.185 pessoas que já receberam a dose de reforço e entre os 65 e os 69 anos há 356.471 pessoas nessa situação.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 13 mortos e 3.879 infetados com Covid-19, de acordo com o relatório epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).