Boletim DGS. Mais 3.879 novas infeções e 13 óbitos nas últimas 24 horas

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 13 mortos e 3.879 infetados com Covid-19, de acordo com o relatório epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A região Norte registou o maior número de novas infeções, 1.212 ; seguido de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.192 casos, e o Centro com 892. O Algarve está com 360, a Madeira com 16, o Alentejo com 88 e os Açores com 16.

Segundo o documento, há agora 964 pessoas internadas, mais 12 do que na segunda-feira, das quais 143 em unidades de cuidados intensivos, mais uma nas últimas 24 horas.

Dos oito óbitos registados, sete foram de pessoas com mais de X anos e uma na faixa 60-69. Cinco mortes ocorreram na região Norte, duas no Algarve e uma no Centro.

O número de casos ativos crescreu para 68.117, mais 2.469 do que ontem. Não havia tantos casos ativos desde 1 de março deste ano, dia em que se registavam 68370 casos activos.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.119.288 casos da doença. dos quais 18.658 morreram e 1.107.513 conseguiram recuperar.