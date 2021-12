PJ revela pormenores da detenção de João Rendeiro. "Tentou ganhar estatuto [na África do Sul] para evitar detenção"

João Rendeiro foi detido esta manhã pela Polícia Judiciária, na África do Sul. O ex-presidente do BPP fugiu de Portugal em setembro para não cumprir as penas aplicadas pelos crimes de burla e falsificação.

Durante a meia hora que durou a conferência de imprensa da Polícia Judiciária relativa á detenção de João Rendeiro, o diretor nacional da PJ, Luís Neves, d etalhou os pormenores da investigação e da captura do ex-banqueiro . Uma das ideias fortes foi a da capacidade financeira de Rendeiro para tentar fugir às autoridades e a de que este estaria a tentar " ganhar estatuto na África do Sul para evitar a detenção".

Luís Neves afirmou que há mais de um mês, ou seja, muito antes da mulher do foragido. Maria de Jesus, o ter dito, as autoridades já sabiam que ele estava na África do Sul.

Os contatos com todas estas polícias dos países que circundam a África do Sul tiveram palco na 89ª Assembleia-Geral da Interpol , em que a PJ partilhou com as suas congéneres informações sobre a personalidade, o "modus vivendis" e caraterísticas de Rendeiro.

Luís Neves detalhou ainda que o ex-presidente do BPP, quando foi detido pelas autoridades da África do Sul, "não tinha disfarce", mas que se movimentava com "muitos cuidados". "Não circulava livremente", garantiu o chefe da Judicária.

O diretor nacional da PJ disse que ele próprio estabeleceu contatos com vários colegas de países limítrofes. A ideia era a de "ficarmos com contatos, para se fosse necessário falarmos por telefone, vídeoconferência, ou enviar para o local os nossos profissionais".

Em relação à esposa de Rendeiro, o responsável da Judiciária não se quis alongar por existerem processos a decorrer, mas diz ser "normal que as pessoas possam falar umas com outras até pela relação familiar, conjugal ".



No decurso da investigação, foi possível apurar que Rendeiro saiu do Reino Unido a 14 de setembro, e deu entrada na África so Sul quatro dias depois, a 18 do mesmo mês. A PJ disse ainda saber o percurso que o ex-presidente do BPP fez de um ponto ao outro. No entanto, essa informação só foi possível de obter algum tempo depois, porque caso contrário, garante o diretor nacional, a PJ teria meios para intervir e detê-lo.

Neves detalhou ainda que na semana de 20 a 24 de novembro, "reunimos com os nossos parceiros e com os mais altos dirigentes policiais da África do Sul, onde explicamos quão graves e importantes tinham sido os crimes cometidos por esta pessoa ".

O líder da PJ desfez-se em elogios à cooperação das autoridades locais, que nas palavras de Luis Neves, colocaram neste caso os seus melhores recursos. A coordenação com a Interpol também foi fulcral.

A Polícia teve a trabalhar, neste caso, três unidades: unidade nacional de combate à corrupção, a unidade de investigação criminal, e a unidade que faz ligação à Interpol.