PJ diz que João Rendeiro "reagiu com surpresa" à detenção "porque não estava à espera"

Na mesma conferência de imprensa, Luis Neves afirmou que Rendeiro será apresentado a interrogatório policial nas próximas 48 horas, para lhe serem aplicadas as respetivas medidas de coação. Se tal for determinado, Neves diz que a PJ tem condições para ir buscar o furagido àquele país, para que depois cumpra pena.

Luís Neves detalhou ainda que o ex-preidente do BPP quando foi detido pelas autoridades locais "não tinha disfarce", mas que se movimentava com "muitos cuidados". "Não circulava livremente", garantiu o chefe da Judicária.

A captura pelas autoridades locais ocorreu esta manhã, às 7h00 [hora de Lisboa], na África do Sul. Luís Neves acrescentou que Rendeiro afirmar que não estava fugido "é patético". "São conhecidas várias cidades em que esteve para se esconder e dificultar esta detenção", reforçou o diretor nacional da PJ.

O diretor-nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, disse esta manhã, em conferência de imprensa para explicar os contornos da detenção de João Rendeiro, que o ex-banqueiro reagiu com "surpresa" à detenção "porque não estava à espera".

João Rendeiro foi condenado por três vezes: em 2018, a uma pena de cinco anos e oito meses de prisão efetiva, pelos crimes de falsidade informática e falsificação de documentos; em maio de 2021, a uma pena de dez anos de prisão efetiva, pelos crimes de fraude fiscal qualificada, de abuso de confiança qualificado e de branqueamento; em setembro de 2021, a uma pena de três anos e seis meses de prisão efetiva por crimes de burla.

O líder da Judicária anunciou ainda que Rendeiro estava na África do Sul desde 18 de setembro, e que essa informação já estava na posse da Polícia há mais de um mês. Ou seja, antes de no inicio de Novembro, a mulher de João Rendeiro revelar à justiça o paradeiro do marido.

Havia dito que o antigo banqueiro estaria fugido na África do Sul, país onde agora foi detido.

Luís Neves garante que Rendeiro tentou de todas as formas enganar as autoridades, e deu o exemplo da entrevista que deu a CNN Portugal, no dia de lançmento daquele canal, em que usou "todos os meios tecnológicos mais avançdos e que custam uma exorbitância".