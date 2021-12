Mais 19 mortos e 5.373 casos de Covid-19, em dia de mais 5 internamentos

Portugal regista este sábado mais 19 mortes e 5.373 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nos hospitais portugueses há agora 952 pessoas internadas com Covid-19, no conjunto das enfermarias e unidades de cuidados intensivos. São mais 5 doentes em comparação com o dia anterior.

Analisando apenas a situação nos cuidados intensivos, há mais 5 pessoas internadas, num total de 142 pacientes mais graves. Existem mais 1.144 doentes a serem seguidos em casa.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que regista mais novas infeções, com 1.783 novas notificações. A região Norte notifica 1.549 novas infeções de Covid-19 e a região Centro regista 1.248. Todas as restantes regiões e ilhas registam em conjunto menos de mil casos.

Portugal tem, ao dia de hoje, mais 1.149 casos ativos da doença, em 24 horas, num total de 65.648 casos desde o início da pandemia.

Recuperaram da doença 4.205 pessoas.

Não se registavam tantas novas infeções desde o dia 4 de dezembro (5.649) e, antes desse dia, desde 6 de fevereiro quando se registaram 6.132.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 18.645 mortes, 1.190.409 casos e 1.106. 116 recuperados.