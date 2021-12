João Rendeiro detido pela Polícia Judiciária na África do Sul

João Rendeiro foi detido esta manhã pela Polícia Judiciária, na África do Sul. O ex-presidente do BPP fugiu de Portugal em setembro para não cumprir as penas aplicadas pelos crimes de burla e falsificação.

A PJ confirma oficialmente a captura do fugitivo, "sobre quem pendia Mandado de Detenção Internacional". A mesma Polícia diz ainda que às 9h30, haverá uma conferência de imprensa, liderada pelo diretor nacional desta Polícia, Luís Neves.

Rendeiro foi condenado por três vezes: em 2018, a uma pena de cinco anos e oito meses de prisão efetiva, pelos crimes de falsidade informática e falsificação de documentos; em maio de 2021, a uma pena de dez anos de prisão efetiva, pelos crimes de fraude fiscal qualificada, de abuso de confiança qualificado e de branqueamento; em setembro de 2021, a uma pena de três anos e seis meses de prisão efetiva por crimes de burla.

O primeiro já transitou em julgado, depois de esgotados os recursos. As autoridades portuguesas já tinham emitido dois mandados de detenção, europeu e internacional, para o antigo presidente do BPP, para que o ex-banqueiro cumpra a medida de coação de prisão preventiva.

Mulher já tinha revelado paradeiro

No inicio de Novembro, a mulher de João Rendeiro revelou à justiça o paradeiro do marido. Havia dito que o antigo banqueiro estaria fugido na África do Sul, país onde agora foi detido.

A notícia foi avançada pela RTP. O programa "Sexta às 9" avançou que Maria de Jesus Rendeiro ponderou não falar no interrogatório judicial a que foi sujeita, mas acabou por colaborar, respondendo a todas as perguntas e terá sido essa colaboração que lhe permitiu escapar à prisão preventiva