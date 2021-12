Cândida Almeida admite que detenção salva imagem da justiça portuguesa

A ex-Procuradora-Geral da República Cândida Almeida considera que a detenção de João Rendeiro pela Polícia Judiciária, na manhã deste sábado na África do Sul, ajuda a salvar a imagem da justiça portuguesa. A fuga de Rendeiro esteve envolta em muita polémica, com muitas críticas à forma como as autoridades judiciais geriram o caso.

Questionada sobre se a captura do fugitivo emenda o erro e salva a face da justiça em Portugal, Cândida Almeida respondeu: "Claro, penso que sim. Não terá sido o primeiro nem o último, estas pessoas, e sobretudo quem tem possibilidades económicas, tratam de prever estas fugas se as coisas lhe estão a correr mal".

E acrescenta que Rendeiro "teve todo o tempo do mundo para preparar esta fuga poque tinha o dinheiro, tinha os meios, e tinha os contatos".

O ex-banqueiro, foi detido esta manhã pela Polícia Judiciária, em Durban, na África do Sul. O ex-presidente do Banco Privado Português (BPP) fugiu de Portugal em setembro para não cumprir as penas aplicadas pelos crimes de burla e falsificação.