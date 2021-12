Vacinação 5-11. Parecer da DGS deve estar ao dispor dos profissionais para apoiar decisão

A presidente do Conselho de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) mostra-se favorável à divulgação integral do conteúdo do parecer que fundamenta a decisão da Direção-Geral da Saúde de recomendar a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos.

Maria do Céu Patrão Neves defende que a decisão de imunizar a faixa etária dos 5 aos 11 anos só faz sentido na perspetiva de assegurar a normalidade da vida dos mais novos, evitando surtos em escolas e, no limite, situações de confinamento, tal como as que ocorreram no passado.

“A questão da vacinação ou não tem de ser sempre em função do interesse da criança, porque nós sabemos que, apesar de as crianças não terem manifestações graves da doença, na sua esmagadora maioria, o facto de contraírem a doença pode retirá-las da escola, fecha turmas, pode - num cenário que não estamos neste momento a prever, mas que já aconteceu em Portugal - levar ao confinamento e, aí, há prejuízos graves para o desenvolvimento harmonioso da criança”, concluí a presidente do CNECV.