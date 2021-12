Técnicos unânimes. Vacinação 5-11 com "risco-benefício favorável"

A Direção-Geral da Saúde (DGS) conclui que a avaliação de risco-benefício é favorável à vacinação universal de crianças dos 5 aos 11 anos contra a Covid-19, sendo prioritária nas crianças com comorbilidades consideradas de risco para doença grave.

De acordo com a DGS, a posição técnica “dava conta de que estava em avaliação o melhor intervalo entre doses para estas faixas etárias e que essa decisão técnica seria tomada na reunião regular da CTVC [Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19] de dia 9 de dezembro”.

A DGS adianta que, uma vez na posse do documento de 5 de dezembro, irá atualizar as normas sobre a vacinação contra a Covid-19, segundo o procedimento habitual.

A divulgação da decisão técnica surge “com vista à necessária tranquilidade social”, lembra a DGS, adiantando que a da reunião de hoje “será divulgada após a sua conclusão”.

No documento, a Direção-Geral da Saúde explica que a Agência Europeia de Medicamentos “deu parecer positivo à formulação pediátrica da vacina contra a Covid-19 […] para as crianças com cinco a 11 anos de idade, com base num ensaio clínico com mais de 2.000 crianças, tendo concluído, após avaliação da eficácia (90,7%) e segurança (perfil de segurança semelhante ao observado na população com mais de 12 anos), que os benefícios superaram os riscos nestas faixas etárias”.