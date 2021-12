Portugal registou 75 mil casos em menores de 18 anos, 40% em crianças dos 5 aos 11 anos

Portugal registou desde o início da pandemia 175.000 casos de Covid-19 em menores de 18 anos, sendo cerca de 69.800 (39,8%) em crianças dos 5 aos 11 anos, segundo dados divulgados no parecer da Comissão Técnica de Vacinação.

“Durante 2021, 6,9% do total de casos de Covid-19 ocorreram em crianças dos 5 aos 11 anos. Esta percentagem apresenta tendência crescente desde o início do ano, tendo subido de 4%, a 1 de janeiro para 14% em novembro”, uma tendência idêntica à registada nos países da União Europeia, lê-se no parecer da Comissão Técnica de Vacinação Contra a Covid-19 (CTVC) hoje divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

A posição técnica sobre a vacinação contra a Covid-19 em crianças dos 5 aos 11 anos resulta de estudos internacionais e da consulta de outras fontes científicas, concluindo-se que “a avaliação de risco-benefício é favorável à vacinação universal de crianças nesta faixa etária, sendo prioritária nas crianças com comorbilidades consideradas de risco para a Covid-19 grave”.

A posição teve a votação favorável de todos os membros efetivos, com 10 membros a votar a favor da vacinação universal com priorização das crianças com comorbilidades de risco e três membros a votar a favor da vacinação universal.

Os dados presentes no documento referem que o grupo etário dos 5 aos 11 anos é o que apresenta a maior subida do número absoluto de casos entre as idades pediátricas.

No final de novembro de 2021, este grupo ultrapassou os 800 casos acumulados a 14 dias por 100 mil habitantes e, comparativamente a todas as outras idades, é o que apresenta maior risco de infeção, sendo o grupo etário mais próximo o dos jovens de 18 a 24 anos com 470 casos acumulados a 14 dias por 100 mil habitantes.