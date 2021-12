Parecer revelado. Peritos defendem benefício da vacina (também) para a saúde mental das crianças

Veja também:

A vacina para a Covid-19 também é importante para a saúde mental das crianças, destaca o parecer da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 (CTVC), divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (consulte aqui o parecer em PDF).



Os peritos elencam no documento vários benefícios e riscos conhecidos da vacinação de crianças entre os 5 e os 11 anos de idade, que começa no fim de semana de 18 e 19 de dezembro.

Além da “redução significativa da probabilidade de a criança ser infetada pelo vírus” da Covid-19, o parecer da Comissão Técnica assinala os benefícios para a saúde mental.

“Esse benefício é ainda mais claro se atendermos aos efeitos benéficos para a saúde mental da criança decorrentes de ser vacinada, uma vez que, se não for infetada, não sofrerá os efeitos negativos associados a uma ou várias situações de confinamento. Os sintomas associados à doença e à não frequência da escola refletem-se no aproveitamento escolar da criança que sofre de Covid-19 e na sua saúde mental”, pode ler-se no documento.

Entre os benefícios da vacinação de crianças estão também:

- Menor probabilidade de risco de internamento hospitalar e, em consequência, de internamento em cuidados intensivos e de morte;

- Redução da probabilidade de transmitir o vírus a terceiros, entre outros motivos, por redução do número de infeções.