​O "Toninho, amigo" na despedida de Marta Soares da Liga dos Bombeiros

Ao seu estilo característico, Jaime Marta Soares deixa a presidência da Liga dos Bombeiros, cargo que será ocupado a partir de agora por António Nunes, com um discurso desconcertante, cheio de "recados", como o próprio lhes chamou, e na presença do primeiro-ministro, que saiu do inaugurado Museu do Bombeiro com uma condecoração e uma fénix dos bombeiros feita em vidro debaixo do braço.



António Costa foi ao Paço do Lumiar, em Lisboa na qualidade de chefe de Governo, mas foi como ex-presidente da câmara da capital que foi homenageado na inauguração do Museu "Júlio Cardoso" e onde ouviu rasgados elogios pela "inteligência muito grande", segundo Marta Soares, que reforçou que "seria muito burro não reconhecer isso".

Depois de anos a fio de uma "guerrilha" assumida com Costa, desde os tempos em que ambos eram deputados - aquele do PS e este na bancada do PSD - e que se prolongou quando o socialista ocupou a pasta da Administração Interna, até chegar a primeiro-ministro, Marta Soares vem agora falar de terem feito "mais ou menos as pazes" e de expurgar "sentimentos pessoais".

O ex-autarca de Vila Nova de Poiares lembrou as "muitas pegas" com Costa nos tempos em que era deputado "por causa das finanças locais", assumindo ao mesmo tempo uma "grande amizade" em que ambos chegaram a "tratar por tu", mas que agora o tratamento é "com todo o respeitinho institucional".

Marta Soares, que avisou que vai embora da Liga dos Bombeiros, mas que vai "andar por aí", lembrou mesmo um episódio rocambolesco passado há uns anos e de uma viagem que fez com Costa Estrasburgo para Paris de TGV para viajarem depois para Lisboa.