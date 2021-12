Greve dos trabalhadores das cantinas, refeitórios e bares pode fechar escolas

Os trabalhadores das cantinas, refeitórios e bares concessionados estão, esta sexta-feira, em greve por aumentos salariais. Segundo os sindicalistas, os salários não são atualizados há cerca de 20 anos.

Mas o protesto visa também a melhoria das condições de trabalho e dos direitos dos trabalhadores.

Esta greve poderá ter impacto nos refeitórios dos hospitais e também das escolas, sendo nas do 1.º ciclo que podem surgir maiores constrangimentos.

Em declarações à Renascença, o presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas antecipa que algumas dessas escolas poderão mesmo ficar fechadas. “Ao nível do 1.º ciclo, estou a falar de crianças dos seis aos nove/dez anos, de acordo com o grau de adesão a esta greve, de facto podemos ter aqui algumas escolas que poderão nem sequer abrir as suas portas”, afirma Filinto Lima.

De acordo com comunicado emitido pela Federação dos Sindicatos de Agricultura Alimentação Bebidas Hotelaria e Turismo de Portugal (FESAHT), a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) “tem vindo a adiar sucessivamente as reuniões de negociações”.

“A AHRESP insiste na retirada de direitos importantes destes trabalhadores, como o subsídio noturno, quer reduzir o pagamento do trabalho suplementar, o trabalho em dia feriado e em dia de descanso semanal; pretende impor horários de trabalho de 12 horas diárias, horários concentrados e bancos de horas”, sublinha a estrutura sindical.

A FESAHT considera a proposta de aumentos salariais para 2022 da AHRESP “inaceitável”, porque - argumenta - assenta “numa política de salários baixos ao ponto de pretender colocar os cozinheiros a receberam praticamente o Salário Mínimo Nacional (SMN)”.

Além da greve, estão também marcadas concentrações de protesto na sede e em várias delegações da AHRESP.