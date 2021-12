Doentes Covid à espera na rua? "Disseram que não havia espaço", denuncia utente

O Hospital dos Covões estará a colocar doentes Covid à espera de serem atendidos no exterior da unidade.

A situação foi denunciada esta quinta-feira à Renascença por uma utente. Rita Pinheiro Maia diz que há doentes com tempos de espera superiores a cinco horas. Há, mesmo, quem esteja à espera de ser atendido desde manhã bem cedo.

"Há pessoas com febre, com queixas pulmonares, com enjoos, com todo o quadro de sintomas de Covid e, quando entrei para a triagem, perguntei à médica e a única coisa que me disse é que as pessoas tinham de ficar lá fora, porque não havia espaço para elas", disse.

Segundo esta utente, há, nesta altura, apenas uma médica nas urgências dos Covões. "Isso acabou de ser confirmado aqui mesmo à nossa frente... o último número que ouvi é que estavam 72 pacientes com Covid à espera aqui dentro... com uma médica", sublinhou.