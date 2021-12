​Dissipar de vez o ruído!

Depois, porque as crianças são, neste momento, as principais transmissoras, o que era de supor uma vez que o “muro” tem sido construído com a população adulta e a excelente taxa de vacinação a que os portugueses sempre nos habituaram... mas ainda há brechas que importa colmatar, até para permitir às crianças conviverem mais e com normalidade.

Sendo verdade que o vírus pode colonizar um vacinado, também é verdade que a capacidade de replicação é muito pequena e a de transmissão de enorme carga viral idem, e as crianças podem e devem estar com os mais velhos e com as pessoas doentes, sendo que estas, por mais doses que façam, podem não desenvolver uma imunidade adequada, dado que têm as suas funções orgânicas, entre as quais o sistema imunitário, muito depauperadas.

Finalmente, é altura de acabar com a “cena” de: “O Manel está com covid, vai a turma toda para casa”. Se o Manel está com covid e os outros estão vacinados, só serão testados se tiverem sintomas, e só irão para casa se acusarem positivo para covid (ou estiverem doentes, como já acontecia antes com qualquer doença).