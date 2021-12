Detida mulher suspeita de matar filhos recém-nascidos

A Polícia Judiciária deteve, esta seta-feira, a mulher de Cascais suspeita de matar os seus filhos, gémeos, recém-nascidos.

O crime teve lugar na madrugada do dia 4 de dezembro de 2021. Nesse dia, em declarações à agência Lusa, fonte da PSP tinha dado conta do aparecimento de dois recém-nascidos mortos no interior de uma residência no concelho de Cascais, distrito de Lisboa. Segundo as autoridades, um dos corpos foi encontrado dentro de um saco do lixo e o outro em cima de uma cama. Na ocasião, a PSP indicou que a mãe dos recém-nascidos tinha sido conduzida ao hospital.

Num comunicado enviado à Renascença a PJ explica que procedeu à identificação e detenção "fora de flagrante delito de uma mulher, de nacionalidade estrangeira, com 33 anos de idade, por existirem contra ela fortes indícios da prática de dois crimes de homicídio qualificado e de um crime de profanação de cadáver."

"As vítimas são duas crianças recém-nascidas, uma do sexo feminino e outra do sexo masculino, tendo os crimes ocorrido, logo após o parto, na residência da arguida, na madrugada de 4 de dezembro de 2021", diz ainda o comunicado.

A mulher suspeita de matar os seus filhos será agora presente a tribunal, para serem decretadas medidas de coação.

[Notícia atualizada às 14h39]