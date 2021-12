Amnistia Internacional. Acesso às vacinas é uma questão de direitos humanos

Simultaneamente, defende ser preciso reavaliar o sistema de sanções económicas, que geralmente prejudicam as pessoas mais frágeis e “não atingem as elites que governam os países e que são responsáveis pelos abusos de direitos humanos”.



Neste contexto, Pedro Neto saúda o boicote diplomático à China por parte de alguns países (Reino Unido, EUA, Austrália e Canadá), que se recusaram a estar presentes nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim por razões de direitos humanos.

Entre os desafios mais prementes, Pedro Neto destaca o aumento do discurso do ódio e a “demonização de comunidades que vivem em circunstâncias de maior vulnerabilidade”, que já existem há mais tempo noutros países da Europa e estão a chegar a Portugal, com alguns anos de atraso, e a cavalgar a pandemia e a insatisfação das pessoas.

Ora, “o discurso do ódio não tem cabimento dentro do direito humano que é a liberdade de expressão”, vinca, reconhecendo perplexidade com o facto de “muitos partidos políticos” se manterem “em silêncio e sem uma posição absolutamente inequívoca de condenação do discurso de ódio que está a ganhar terreno em Portugal”.