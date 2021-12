Vacinação Covid de crianças. DGS vai divulgar nota técnica mas não parecer

“São documentos internos e que ajudam à tomada de decisão”, disse ainda, garantindo que “não são secretos, são documentos internos, preparatórios do processo de decisão”, que “não é habitual serem divulgados”.

Estes pareceres são baseados em “estudos que foram consultados e qualquer pessoa pode consultar” e são depois “entregues à diretora-geral da Saúde, que os faz chegar à tutela”, afirmou, mais do que uma vez.

Segundo Graça Freitas, a nota técnica sobre a recomendação de vacinar as crianças dos 5 aos 11 anos será mais extensa do que o habitual, “a explicar todos os procedimentos que estiveram na base da decisão”.

Nestas declarações aos jornalistas, à margem do lançamento da iniciativa “e-Bug PT” (que pretende aumentar a literacia em saúde das crianças e jovens dos 5 aos 18 anos), a diretora-geral da Saúde explica ainda que os dados analisados para os pareceres incluem os detidos pela DGS e pelo Hospital D. Estefânia, mas também relativos aos Estados Unidos.

E os dados dizem que, “apesar de as crianças terem doença ligeira, não quer dizer que não tenham internamentos ou cuidados intensivos”, acrescentando que, ao contrário do que já foi veiculado, estiveram internadas “mais do que quatro” crianças com Covid-19 desde o início da pandemia, “infelizmente”.