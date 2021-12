Vacinação 5-11 anos. Risco-benefício favorável, mas é “prudente aguardar por mais evidência científica"

No caso das crianças com comorbilidades, o documento aponta à vacinação prioritária nos casos de risco para manifestações graves da doença.

Nesse sentido, segundo o parecer que votado favoravelmente pelos membros da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, a DGS vai continuar a monitorizar as "recomendações dos Estados Membros da UE sobre a vacinação das crianças com 5 a 11 anos, as quais ainda não são conhecidas, podendo alterar a presente recomendação sempre que tal se justifique, nomeadamente, com dados que venham a ser conhecidos sobre o potencial de escape vacinal da variante Ómicron".

Segundo a DGS, os peritos da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 (CTVC) estão “a concluir a avaliação sobre o melhor intervalo entre doses a recomendar para estas faixas etárias, que constará no Parecer Técnico”.

É, ainda, reforçada a necessidade de “priorizar a vacinação com o esquema vacinal primário a todas as pessoas com 12 ou mais anos e a vacinação com dose de reforço para os grupos definidos na Norma 002/2021 da DGS”.



