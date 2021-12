“Usurpação abusiva” do capote alentejano. Deputados do PS querem explicações do Governo

Os deputados do Partido Socialista (PS) dizem-se “indignados” com a “usurpação abusiva da patente dos capotes e samarras alentejanos”.

Numa breve nota, enviada à Renascença, os parlamentares eleitos pelos círculos eleitorais do Alentejo, dizem ter sido “surpreendidos” pelas noticias, segundo as quais “alguém terá, de forma injustificável alegadamente, registado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial a patente dos capotes e samarras alentejanas”.

Sendo uma marca cultural distintiva da região, o tradicional vestuário é produzido há décadas por várias indústrias artesanais, algumas das quais receberam recentemente, uma carta a informar que um empresário, de Penafiel, seria “titular dos direitos de registo de propriedade industrial dos desenhos e modelos” e que a venda destes produtos sem “autorização ou licença”, representa “uma clara infração dos legítimos direitos de propriedade industrial”.

Depois da repulsa que a situação provocou junto dos produtores locais, também os deputados socialistas se juntam a este coro de vozes, tendo já questionado os ministérios da Cultura e da Justiça sobre “se as notícias se confirmam” e, em caso afirmativo, que “diligências estão a ser tomadas para a salvaguarda da cultura regional e da atividade comercial subjacente”.

Telma Guerreiro e Pedro do Carmo, eleitos por Beja, Luís Capoulas Santos e Norberto Patinho, de Évora, Luís Moreira Testa e Martina Jesus, de Portalegre, e ainda as deputadas Clarisse Campos e Sofia Araújo, eleitas por Setúbal, são os parlamentares que questionam o Governo.

Direção de Cultura do Alentejo quer anular registo

Depois de ter sido denunciada num programa de televisão, vários produtores do capote e samarras alentejanos que receberam essa carta, vieram a público denunciar a situação.

“Recebemos e sei que mais pessoas receberam uma carta a dizer que alguém, um senhor de Penafiel, registou o modelo e o desenho” do vestuário, e que “para o vendermos e confecionarmos, teríamos que obter autorização”, contou à agência Lusa, Delfina Marques, da empresa eborense Capote’s Emotion.

De acordo com esta empresária, que consultou o processo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o pedido de registo de propriedade dos desenhos e modelos foi feito em março deste ano e concedido em julho, mas a carta só chegou em novembro aos produtores.

“É um perfeito disparate e tem indícios de má-fé”, considera, Delfina Marques, recordando que este vestuário é “uma peça que faz parte da identidade de uma região, existindo, inclusive, “registos históricos” que indicam que “até o rei D. Carlos já usava capote”.

Também em declarações à Lusa, a diretora regional de Cultura do Alentejo, Ana Paula Amendoeira, indicou que os serviços deste organismo do Estado já estão a analisar o processo, admitindo que possa ser pedida “a anulação deste registo”, para evitar situações semelhantes no futuro.

“Não há este filtro e esta atenção em perceber que aquilo que é de todos e é um valor identitário do património cultural da região Alentejo não pode ser apropriado por uma empresa ou por uma pessoa”, afirmou.

Advertindo que este aspeto “deveria ser tido em consideração no pedido de registo”, a diretora regional defendeu a necessidade de se “atuar a montante para promover uma proteção deste património que impeça esta apropriação absolutamente anómala, indevida e inaceitável”.