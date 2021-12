Rixa na Luz fez 14 feridos. Polícia suspeita de confronto combinado

Os confrontos ocorridos na quarta-feira, em Lisboa, à margem do jogo entre o Benfica e do Dínamo de Kiev provocaram 14 feridos: 13 adeptos e um polícia.

A informação é veiculada nesta quinta-feira de manhã pela PSP que, em comunicado, reafirma que foram detidas 54 pessoas, “suspeitas do crime de participação em rixa”.

“Dos detidos, 13 apresentaram ferimentos que careceram de tratamento médico, tendo havido ainda um polícia ferido sem gravidade”, indica a nota.

Os confrontos começaram antes do jogo, nas imediações do Estádio da Luz, “tendo sido rapidamente acionadas várias equipas para reforço do efetivo presente na área, a fim de cessar a alteração da ordem pública e proceder à identificação dos intervenientes”.

Nessa altura, os agentes “foram alvo de arremesso de várias pedras, garrafas e tochas, sendo necessário recorrer aos meios coercivos para cessar com os confrontos”, relata o comunicado da polícia.

Ainda assim, a violência escalou e levou a uma confrontação com as autoridades, tendo sido “necessário efetuar 17 disparos de arma de fogo para o ar e prosseguir com a ação de detenção dos intervenientes”.

Daqui resultaram os 54 detidos – “alegados adeptos do clube visitante” – e a “identificação de adeptos do clube visitado”, prosseguindo as “diligências para identificar outros intervenientes, que não foi possível deter no local”.

A PSP considera ainda que determinados comportamentos dos envolvidos indiciavam “que o encontro entre os diferentes grupos tenha sido previamente combinado”.

Os 54 detidos vão ser presentes às autoridades judiciárias competentes, no tribunal do Campus da Justiça, nesta quinta-feira de manhã.