Portugal mantém 26.º lugar no ranking de Talento Mundial

Portugal manteve a 26.ª posição no ranking de Talento Mundial do IMD World Competitiveness Centre 2021, ficando fora da linha da frente das economias mais competitivas relativamente ao desenvolvimento, atração e retenção de talento.

Após dois anos consecutivos em que perdeu lugares, Portugal fica no mesmo lugar, segundo os resultados divulgados pelo Instituto de Desenvolvimento de Gestão (IMD, na sigla inglesa).



Apesar de ter subido três posições no fator "atratividade" (de 33.º para 30.º), é neste segmento que a competitividade do país é menor, concluiu a análise do IMD.

Porém, foi no fator "investimento e desenvolvimento de talento" que Portugal perdeu mais terreno, passando de 22.º para 25.º, mais uma vez devido à "escassa aposta das empresas na 'Formação dos Colaboradores' (60.ª posição)".

"Depois de ter conquistado o seu melhor resultado em 2018, com o 17.º lugar, nos últimos anos Portugal tem perdido terreno no que respeita à aposta no Talento, e em 2021 voltou a não conseguir inverter esta tendência negativa", refere a Porto Business School, que é o parceiro exclusivo do IMD Digital Competitiveness Ranking para a recolha de dados relativos a Portugal, desde 2015.

Numa nota positiva, Portugal destacou-se pela forte percentagem que apresenta ao nível da força de trabalho do sexo feminino (49,5%), relativamente à sua força laboral total, bem como pela boa pontuação da qualidade da formação em gestão ("management education") e pelo nível das competências linguísticas.

O ranking dos países mais competitivos em talento mundial continua, pelo quinto ano consecutivo, a ser liderado pela Suíça, devido ao seu desempenho sustentado em todos os três fatores: "Investimento & Desenvolvimento" (1.º), "Atratividade" (1.º) e "Preparação" (3.º).

Segue-se depois a Suécia (2º), que sobe três posições, e o Luxemburgo (3º).

O IMD é uma instituição académica independente com sede em Lausanne (Suíça) e Singapura, fundada há quase 75 anos por líderes empresariais.