Pesticidas. ​Portugal tem 12% das águas superficiais contaminadas

Portugal tem 12% das suas águas superficiais contaminadas por pesticidas, indica a Agência Europeia do Ambiente (AEA).

Os dados divulgados esta quinta-feira mostram ainda que, entre 2013 e 2019, foram detetados pesticidas acima do nível em 33% dos locais de monitorização em grandes rios nacionais.

Portugal reportou um total de 100 locais de monitorização em águas superficiais, sendo a situação mais preocupante aquela que diz respeito aos rios de maiores dimensões.

Dos 203 locais de monitorização em águas subterrâneas, Portugal apresentou excedências nos limites de concentração para pesticidas em 5%.

No conjunto do território europeu, até um terço das águas de superfície apresentaram nos últimos anos níveis excessivos de pesticidas, segundo o novo indicador divulgado pela Agência Europeia do Ambiente.

"Um ou mais pesticidas foram detetados acima do limite a partir do qual produzem efeitos em 13% a 30% de todos os locais de monitorização de águas superficiais", refere a agência, apontando "excesso de um ou mais pesticidas em 3% a 7% dos locais de monitorização".

Apesar destes resultados, a Agência salienta que não é possível deduzir uma tendência na presença destes produtos químicos nas águas europeias, indicando que "as perdas decorrentes da aplicação de pesticidas podem variar consideravelmente de ano para ano, dependendo, por exemplo, do tipo de cultura e da meteorologia".

Além disso, alterações nos regulamentos sobre uso de pesticidas "influenciam a utilização e a presença nas águas, o que também pode causar dificuldades na interpretação de tendências ao longo do tempo".

A agência prevê que "uma tendência se evidencie nos próximos anos".