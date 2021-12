Acidente com empilhadora faz um morto em Macedo de Cavaleiros

Um homem com cerca de 40 anos morreu hoje em Lagoa, no concelho de Macedo de Cavaleiros, num acidente de trabalho com uma empilhadora, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

A corporação respondeu ao pedido de socorro, por volta das 13h00, para uma vítima num lagar de azeite, na aldeia de Lagoa, no distrito de Bragança.

De acordo com a fonte, o homem estaria a manusear um empilhador carregado de azeitona, que tombou, e ficou debaixo do veículo, em circunstância ainda por clarificar.

O óbito foi declarado no local pelo médico da VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) associada ao helicóptero de Macedo de Cavaleiros, que acorreu ao acidente junto com bombeiros e GNR, num total de oito elementos e quatro viaturas.