“A pandemia da informação” em debate no Fórum Lisboa

A desinformação está a pôr em causa o diálogo entre povos, culturas e religiões. O alerta surge no âmbito do Fórum Lisboa que vai debater, estas quinta e sexta-feira, a pandemia da informação.

À Renascença, o diretor executivo do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa defende a importância de se debater este tema na medida em que a “pandemia da informação” é um fenómeno que se estende a todo o mundo.

“Será uma questão generalizada, transversal a todos os países. Acontece tanto nos países do Norte como nos países do Sul, tanto no Ocidente como no Oriente”, diz o embaixador Afonso Malheiro.

Este responsável considera que “cada um de nós tende a deixar-se armadilhar dentro de uma bolha informativa que só nos fornece a informação que nós queremos ouvir. E, muitas vezes, é deturpada e não corresponde à realidade dos factos”.

“E é precisamente para contrariar essa narrativa ou essas visões parciais que nós estamos a organizar este Fórum Lisboa.”

O encontro vai contar com o desenvolvimento de quatro temas, com o slogan "Furar a bolha".

“O primeiro é Fure a sua bolha através do diálogo; o segundo é Fure a sua bolha para os direitos humanos; o terceiro é Fure a sua bolha para uma democracia na internet; e o quarto tema será Fure a sua bolha para uma solidariedade global e justiça social”, adianta Afonso Malheiro, destacando que “são as quatro declinações deste fórum, em que vários organismos internacionais, vários especialistas e vários investigadores, virão dos quatro cantos do mundo para darem a sua contribuição”.

Os organizadores pretendem que do encontro de Lisboa saia um alerta para travar a desinformação que - diz o embaixador Afonso Malheiro - está a afetar o diálogo intercultural.

“Pode-se chamar à atenção para o facto de que isto existe, está a inquinar o diálogo, quer no seio das sociedades quer entre países ou quer entre confissões religiosas, e deve-se alertar para os males que isso pode causar, isto através da promoção de valores que têm a ver com a tolerância, com o respeito pelo outro, com a solidariedade”, avança.

O Fórum Lisboa vai decorrer hoje e amanhã, em formato presencial e “online”. É a 27.ª edição do encontro, organizado pelo Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, um organismo criado em 1990, com a missão de promover o diálogo intercultural e a educação global.