Vacinação Covid-19 em crianças. “Provavelmente vamos começar com os 11 anos”, diz Costa

O primeiro-ministro anunciou, nesta quarta-feira, que a vacinação de crianças deverá arrancar na faixa etária dos 11 anos.

“Provavelmente, vamos começar com as crianças de 11 anos e depois vamos descendo até aos 5 anos”, afirmou António Costa numa entrevista ao programa “Casa Feliz”, da SIC.

A recomendação de vacinar as crianças entre os 5 e os 11 anos foi dada na terça-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS). "Hoje, felizmente temos uma vacina própria para crianças" e as "as primeiras doses chegam no dia 13", afirmou o chefe do executivo.

António Costa sublinha que a decisão de vacinar cabe aos pais – "o Estado não vai obrigar ninguém a ser vacinado" – mas lembra que "uma criança infectada tem um efeito no funcionamento no conjunto da sociedade", pois "Implica a interrupção do processo de aprendizagem", muitas vezes com "o isolamento de toda a turma".

"Já tivemos dois anos letivos com perturbações, o que é mau para as próprias crianças, para a organização das famílias e, a prazo, um problema para a sociedade", defendeu.