Vacinação 5-11 anos. "Seria absurdo que um grupo de médicos estragasse a festa"

Em declarações à Renascença , Jorge Amil Dias lamenta que a discussão técnica em torno desta decisão tenha sido mais dominada pela falta de consenso entre especialistas do que pelo esclarecimento aos pais que, agora, têm nas suas mãos a decisão de vacinar, ou não, os filhos.

O presidente do colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos (OM) critica o processo que culminou, esta terça-feira, com a recomendação, pela Direção-Geral da Saúde (DGS), da vacinação de crianças dos 5 aos 11 anos.

Por outro lado, o presidente do colégio de Pediatria da OM refuta o argumento, que tem vindo a público, da necessidade de vacinar as crianças mais pequenas, dada a proximidade dos convívios de Natal, com familiares próximos, avós incluídos.

Jorge Amil Dias diz, até, que esse raciocínio, segundo o qual a inoculação de crianças mais pequenas ajuda a evitar a propagação da Covid-19, é “um alegado argumento um pouco questionável”.

A avaliação sobre a imunização Covid, prossegue, este especialista, deve ter em conta “o risco individual da criança”, porque “há situações em que a ocorrência de uma infeção desequilibra gravemente uma doença crónica que uma criança possa ter ou a medicação que uma criança possa estar a cumprir por determinada doença crie um risco infecioso acrescido”.

“Da mesma maneira que, nessas crianças, frequentemente, aconselhamos a vacina da gripe - o que não se faz por sistema em todas as crianças - também nesses casos recomendamos todas as vacinas que tenham um perfil de risco mais pequeno do que o perfil de risco associado à doença crónica que a criança tem”, sublinha.

Recomendação da DGS não impede pediatras de desaconselhar a vacina

Jorge Amil Dias lembra que a recomendação emitida esta terça-feira pela DGS não significa que os pediatras tenham de convencer os pais a vacinar as suas crianças nem os impede de desaconselhar a administração da vacina, se assim o entenderem.

“O que há é uma recomendação da autoridade de saúde. Sobre a decisão de recomendação que cada médico fará aos pais das crianças, é um assunto individual e a decisão é tomada individualmente. Haverá situações em que a criança terá um risco ou um contexto diferente e poderá justificar uma decisão e, meia hora depois, outra criança, noutro contexto, poderá justificar uma recomendação de sentido diferente”, adverte Jorge Amil Dias.