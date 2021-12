Serra da Estrela com estradas cortadas devido à neve

As estradas dos Piornos até à Torre e da Torre até ao cruzamento de Loriga, na serra da Estrela, estão cortadas ao tráfego automóvel devido à queda de neve, disseram fontes da GNR e da Proteção Civil nesta quarta-feira.

Segundo a GNR e o Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, trata-se dos "troços 11, 12 e 13".

Fonte do Posto de Busca e Resgate de Montanha da GNR adiantou à agência Lusa que as vias estão cortadas desde as 3h40 desta quarta-feira.

"Há previsões de reabertura das vias de forma condicionada, a veículos 4x4 ou com correntes, mas a hora ainda é desconhecida, porque depende das condições meteorológicas", afirmou a mesma fonte, explicando que "as previsões são de queda de neve para o dia de hoje".

Os distritos de Castelo Branco e Guarda, entre outros, estão sob aviso amarelo até às 18h00 devido à previsão de queda de neve, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que prevê "queda de neve com acumulação no solo acima de 1.100 metros de altitude (aguaceiros de neve acima de 1.000 metros de altitude)".

O aviso amarelo, o segundo numa escala de quatro avisos meteorológicos, é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.

Portugal continental está afetado, desde terça-feira, pelos efeitos colaterais da passagem da depressão Barra.

Embora a depressão não tenha impactos diretos sobre o continente, a superfície frontal fria a que está associada aproximou-se desde terça-feira e vai atravessar todo o território até ao fim da manhã desta quarta-feira, explicou na segunda-feira à Lusa a meteorologista do IPMA, Maria João Frada.

Ocorrências pouco graves

Porto, Aveiro e Viseu são os distritos mais afectados pelo mau tempo. Desde o inicio do alerta, há registo de 135 ocorrências, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, que, em declarações à Renascença, não refere situações graves.

"O mau tempo não está a ter efeitos significativos no continente", diz o oficial de operações, Comandante Alberto Fernades.

Nesta altura, há nove barras encerradas e é o efeito mais visível do mau tempo. A previsão da meteorologia aponta para forte agitação marítima até quinta-feira.