Reabertas estradas na serra da Estrela

As estradas dos Piornos até à Torre e da Torre até ao cruzamento de Loriga, na serra da Estrela, que estiveram esta quarta-feira cortadas ao trânsito devido à queda de neve, foram reabertas, revelaram GNR e Proteção Civil.

Segundo fontes do Comando Distrital de Proteção Civil de Castelo Branco e do Posto de Busca e Resgate de Montanha da GNR, as estradas, que tinham sido encerradas às 03h40 de hoje, foram reabertas às 12h05.

A mesma fonte disse tratar-se dos “troços 11, 12 e 13”.

O Posto de Busca e Resgate de Montanha da GNR adiantou que “o acesso está aberto a todo o tipo de veículos”, não havendo registo de ocorrências.

Os distritos de Castelo Branco e Guarda, entre outros, estão sob aviso amarelo até às 18h00 de hoje devido à previsão de queda de neve, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o sítio na Internet do IPMA, prevê-se “queda de neve com acumulação no solo acima de 1.100 metros de altitude (aguaceiros de neve acima de 1.000 metros de altitude)”.

O aviso amarelo, o segundo numa escala de quatro avisos meteorológicos, é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.