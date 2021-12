Mau tempo. Norte e Centro registaram 200 ocorrências desde terça-feira

O mau tempo provocou duas centenas de ocorrências desde terça-feira, relacionadas sobretudo com quedas de árvores e de estruturas e inundações, nas regiões do Norte e do Centro, segundo a Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).

Desde as 00h00 de terça-feira, registaram-se 201 ocorrências, das quais 30 foram quedas de árvores, 27 inundações, 18 quedas de estruturas e 122 limpezas de via, afirmou à agência Lusa fonte da ANPC.

Das 201 ocorrências, 77 foram registaram-se desde as 00h00 desta quarta-feira.

Os distritos mais afetados foram Porto, Viseu, Braga e Aveiro.

Os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo estão até às 09h00 de quinta-feira sob aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o segundo mais grave numa escala de quatro de avisos meteorológicos e representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, devido à previsão de ondas de noroeste "com cinco a seis metros de altura significativa, podendo atingir 12 metros de altura máxima".

O IPMA colocou também os distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Faro, Guarda, Setúbal e Vila Real, no continente, sob aviso amarelo devido à agitação marítima forte e à queda de neve, e também no arquipélago da Madeira a Costa Norte e Porto Santo.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.