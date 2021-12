Mais 15 mortos e 5.286 casos de Covid-19, em dia de descida nos internamentos

Portugal regista esta quarta-feira mais 15 mortes e 5.286 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Morreram nove pessoas com mais de 80 anos, cinco entre os 70-79 e uma nos 60-69 anos de idade. Em relação aos novos casos, o maior aumento diário verifica-se entre os 40 e 49 anos, com mais 900 infeções.

Nos hospitais portugueses há agora 917 pessoas internadas com Covid-19, no conjunto das enfermarias e unidades de cuidados intensivos. São menos 19 doentes em comparação com o dia anterior.

Analisando apenas a situação nos cuidados intensivos, há mais cinco pessoas internadas, num total de 138 pacientes mais graves.

Portugal tem, ao dia de hoje, 62.834 casos ativos da doença, são menos 2.250 infeções, em 24 horas.

Recuperaram da doença mais de três mil pessoas (3.021).

Neste mesmo dia do ano passado, quando o processo de vacinação ainda não tinha arrancado, Portugal registava menos de três mil casos diários, mas o número de mortes ultrapassava as sete dezenas. Estavam internados quase três mil doente devido à Covid-19.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 18.587 mortes, um milhão e 177 mil casos e um milhão e 96 mil recuperados.