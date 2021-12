Covid-19. Companhias aéreas já somam 12 milhões de euros em multas

Por causa dos passageiros que chegam a Portugal sem o obrigatório teste negativo à Covid-19, as companhias aéreas já somam multas de quase 12 milhões de euros, montante apurado com base no valor mínimo da contraordenação: 20 mil euros por passageiro.

Ao que a Renascença apurou, nos primeiros seis dias de aplicação das regras de entrada em Portugal continental no âmbito do estado de calamidade, foram detetados 603 passageiros que não traziam teste, tendo sido multados 591 – que tinham sido transportados por 21 companhias aéreas.

Nos mesmos seis dias, aterraram em Lisboa, Porto e Faro quase dois mil voos, com 186 mil pessoas.