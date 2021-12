Vacinação de crianças. Especialista elogia prioridade a menores com doenças

“Deve haver uma prioridade para as crianças que, pela sua condição clínica, apresentam uma fragilidade superior e, portanto, um risco superior de desenvolver Covid-19 com risco de complicações”, acrescenta.

“É importante destacar a diferença que a própria DGS estabelece entre as crianças com comorbilidades e as crianças saudáveis, porque aquilo que a DGS veio dizer é que a vacinação de crianças nesta faixa etária que apresentem comorbilidades é prioritária em relação à vacinação de crianças nesta faixa etária que não tenham essas comorbilidades”, afirma à Renascença .

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendou, nesta terça-feira, a vacinação de crianças dos 5 aos 11 anos, com prioridade para aquelas que tenham doenças graves – uma decisão que o investigador principal do Instituto de Medicina Molecular Miguel Prudêncio aplaude.

“Os ensaios clínicos foram realizados com várias doses de vacina e aquela que mostrou conferir o efeito de proteção desejável sem efeitos secundários adversos graves é a que é preconizada para utilização”, o que significa que a vacina agora recomendada contém “a dose mais pequena que garante o efeito que se pretende em termos de proteção”, explica.



Assim, e tendo em conta que as crianças têm, “por natureza, uma massa corporal mais baixa”, esta dose inferior da vacina “é, do ponto de vista da proteção conferida contra a doença, idêntica àquela que se obtém em adolescentes e em adultos com uma dose mais elevada”.

A dosagem é menor, mas o número de tomas é igual: duas.

E quanto a uma eventual necessidade de reforço?

“Neste momento, é extremamente prematuro dizermos se vai haver necessidade de reforços e quando é que vai haver essa necessidade, porque neste momento não temos dados que nos permitam perceber se essa imunidade vai decair e com que velocidade”, responde Miguel Prudêncio.

A DGS recomendou, nesta terça-feira, a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos com a vacina da Pfizer.

“A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos, com prioridade para as crianças com doenças consideradas de risco para COVID-19 grave. A vacina a utilizar será a Comirnaty, que tem parecer positivo da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) para a formulação pediátrica, à data”, lê-se no comunicado enviado às redações.

As informações sobre o calendário de vacinação e outros esclarecimentos adicionais sobre a recomendação hoje conhecida foram agendados para dia 10 de dezembro, em conferência de imprensa.