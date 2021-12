Rendas Acessíveis. Gaia canaliza 70 milhões de euros para a compra e construção de casas

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, aprovou um investimento de 70 milhões de euros para a compra, requalificação e construção de casas com o intuito de as colocar no mercado de arrendamento acessível.

No final da reunião do executivo municipal, esta segunda-feira, o presidente da autarquia explicou que destes 70 milhões de euros, 35 destinam-se à requalificação de habitação já existente e os outros 35 à construção.

O objetivo é colocar no mercado de arrendamento num curto espaço de tempo cerca de 600 habitações, disse Eduardo Vítor Rodrigues. "Privilegiámos a compra integral de um prédio devoluto, inacabado, de um banco ou de um fundo", explicou Eduardo Vítor Rodrigues.

Em alguns casos, a autarquia admite a aquisição de habitações em prédios com ocupação parcial, no entanto, sublinhou o autarca, o objetivo é ter um número de prédios próximos que perfaçam as 600 habitações.

Posteriormente, estas habitações serão colocadas no mercado de arrendamento acessível, vincou.

Eduardo Vítor Rodrigues adiantou ainda que os 70 milhões de euros são parte de um pacote de 143 milhões de euros que Vila Nova de Gaia tem do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para a habitação.