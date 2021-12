Natal e Ano Novo? Depende da responsabilidade de cada um, diz Raquel Duarte

Veja também:

Apesar do ritmo de transmissão da Covid-19 em Portugal estar a um ritmo mais reduzido, o número de casos continua a aumentar e a pneumologista Raquel Duarte considera que "os próximos dias vão ser muito importantes para perceber exatamente o que está a acontecer".

“Nesta altura estamos a assistir a um aumento. Até recentemente, temos assistido a uma redução da velocidade de crescimento", daí que, para a investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), seja importante entender “se esta redução da velocidade de crescimento se mantém, ou se, fruto da nova variante, voltamos a ter um aumento da velocidade de crescimento”.



O número de novos casos, os internamentos em enfermaria e em cuidados intensivos ou a letalidade, são alguns dos parâmetros que importa analisar nos próximos dias “de forma a termos um retrato fiel daquilo que está a acontecer na nossa população”, acrescenta Raquel Duarte, entrevistada pela Renascença.

Vacinar ou não vacinar

Com a chegada antecipada das primeiras 300 mil vacinas contra a Covid-19 para crianças dos 5 aos 11 anos para 13 de dezembro, as opiniões entre os especialistas dividem-se, mas Raquel Duarte considera que a vacina é importante para proteger as crianças e, tal como aconteceu com a vacinação nos adultos, não é esperado um comportamento diferente.

“Nós somos uma população que tem aderido de forma exemplar as medidas que permitem controlar a infeção” e, no que respeita à vacinação “somos dos países que mais tem aderido, portanto, não é expectável que haja uma alteração dos comportamentos em relação à população infantil”, acredita.