Mau tempo provoca inundações e quedas de árvores no Norte e Centro

O mau tempo provocou, esta terça-feira, 15 quedas de árvores e 15 inundações, durante a tarde, nos distritos de Aveiro, Bragança, Porto, Viana do Castelo e Viseu, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Foram ainda registadas seis "quedas de estruturas", disse à agência Lusa fonte oficial da Proteção Civil, que fez um ponto de situação das ocorrências provocadas pelo mau tempo em Portugal continental hoje, até cerca das 18h50.

Todas as estradas do país estavam à mesma hora transitáveis, uma vez que as quedas de árvores e inundações provocaram impedimentos "momentâneos" e foram resolvidas num "curto espaço de tempo", disse a mesma fonte.

Os únicos danos a registar ocorreram em dois carros que estavam estacionados e em cima dos quais caiu uma árvore, segundo a fonte da Proteção Civil.

Cinco distritos do continente estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e agitação marítima, dois só por causa da precipitação e outros dois atendendo à queda de neve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real estiveram sob aviso amarelo devido à previsão de chuva entre as 12:00 e as 18:00 de hoje e Viseu, Coimbra e Aveiro estão ainda sob aviso amarelo até às 20h00.

O IPMA colocou também os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Coimbra sob aviso amarelo devido à agitação marítima forte, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros, entre as 21h00 horas de hoje e as 03h00 de quarta-feira.