Hospital de Almada "com urgências atoladas e profissionais exauridos"

O Hospital Garcia de Orta, em Almada, tem as "urgências atoladas de doentes" e os profissionais de saúde "estão exauridos", alerta o presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos.

"[Aquilo com] que nos deparámos foi com um hospital de profissionais exauridos e urgências atoladas de doentes em que a covid-19 não é neste momento o mais importante problema", disse Alexandre Valentim Lourenço no final de uma visita ao Hospital Garcia de Orta, onde esteve reunido com diretores de serviços.

Segundo o responsável da Ordem dos Médicos, o mais importante neste momento é preservar a capacidade do hospital nos cuidados intensivos, na medicina interna e na psiquiatria para os doentes que têm estas doenças e que chegam a esta unidade hospitalar "piores do que a maior parte dos doentes covid".