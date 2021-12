Greve no Metro do Porto sem serviços mínimos

Os maquinistas do Metro do Porto cumprem esta terça-feira mais um dia de greve. À semelhança do que aconteceu na sexta-feira, em que a greve registou uma adesão de perto de "100%, ao nível dos associados” do Sindicato dos Maquinistas, não há serviços mínimos.

A empresa admite que o serviço vai estar "muitíssimo condicionado", estando apenas previstas circulações muito pontuais na linha amarela e no tronco comum entre as estações Senhora da Hora e Estádio do Dragão.

A Metro do Porto disponibiliza, no entanto, um serviço de transporte "alternativo em autocarro" nos segmentos das linhas vermelha e verde.

A Metro do Porto refere ainda que nesta terça-feira, dia em que se realiza um jogo de futebol da Liga dos Campeões no Estádio do Dragão, aquela estação de metro não terá, "por motivos de segurança, qualquer serviço, permanecendo fechada".

Tal como nos restantes períodos dos dois dias de greve, o Metro do Porto recomenda a utilização da rede de autocarros STCP e de outros operadores rodoviários para aceder ao estádio.

A greve dos maquinistas visa reivindicar melhores condições de trabalho e uma atualização salarial.