Governo quer emigrantes em Portugal no Natal, mas informados e com testes

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas aconselhou, esta terça-feira, os emigrantes em geral a passarem o Natal em Portugal, mas cumprindo as medidas exigíveis em relação à covid-19 e pediu aos residentes na África Austral que façam “essa avaliação”.

Os emigrantes que vivem na África Austral têm medidas muito mais restritivas para viajarem, por causa da nova variante do novo coronavírus, Ómicron, que causa a doença da covid-19.

"As pessoas terão de fazer essa avaliação. Podem vir, mas com estas medidas mais restritivas e mais complicadas", afirmou Berta Nunes, sublinhando, porém, que Portugal "espera num futuro próximo retirar" aquelas limitações.

"Logo que haja mais informação sobre essa variante", acrescentou, porque, reconheceu, muitas das exigências aplicadas hoje devem-se ao desconhecimento sobre determinadas características da nova variante.

Para os emigrantes em geral, o Governo aconselha "que venham" no Natal, afirmou a secretária de Estado.

Porque a única condição adicional que têm para se deslocarem ao seu país de origem "por qualquer das fronteiras, terrestres, aérea, marítima, é trazerem o teste PCR ou antigénio negativo, mesmo que tenham sido vacinados".

Além disto, Berta Nunes recomendou "fortemente a vacinação", por ser uma defesa adicional que têm.

Depois, já de férias em Portugal "todos os portugueses com número do Serviço Nacional de Saúde têm direito a quatro testes gratuitos por mês", lembrou.

"Isso significa que durante a sua estadia, se tiverem que fazer agrupamentos com várias pessoas, familiares ou não, que venham de vários pontos [do mundo], é aconselhável fazerem o teste para evitarem a transmissão da covid-19 e estarem mais seguros e regressarem com segurança", apelou.

"Todos os portugueses têm o cartão de cidadão com o número de utente do Serviço Nacional de Saúde, por isso todos têm esse direito", frisou.