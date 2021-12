Covid-19. Reforço da vacina administrado a mais de 58 mil pessoas em 24 horas

Receberam esta dose de reforço cerca de 533 mil idosos com 80 ou mais anos, cerca de 559 mil da faixa entre os 70 e 79 anos e mais 273 mil do grupo etário entre os 65 e os 69 anos.

Segundo o boletim diário da DGS, já foi administrado esse reforço da imunização contra o coronavírus a 1.660.791 pessoas, enquanto 8.603.183 têm agora a vacinação primária completa, mais 4.068 do que no dia anterior.

DGS mantém o apelo à vacinação contra a gripe e co(...)

Em relação à vacina da gripe , os dados da DGS indicam que 23.288 pessoas foram vacinadas nas últimas 24 horas, o que faz com que estejam já imunizadas 2.120.920 pessoas.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.



Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em cerca de 30 países de todos os continentes, incluindo Portugal.