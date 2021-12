Covid-19. Metro oferece viagens de ida e volta ao centro de vacinação de Lisboa

Veja também:

O Metropolitano de Lisboa vai oferecer transporte gratuito a quem se desloque ao Centro de Vacinação do Oriente, na Feira Internacional de Lisboa (FIL), para ser vacinado na modalidade de agendamento ou de "casa aberta", anunciou esta terça-feira a empresa.

Para aceder a duas viagens gratuitas, o utente terá de se pré-inscrever no site do Metropolitano de Lisboa ou utilizar o telefone 213 500 115 (de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 19h00).

Após o registo e validação do pedido, será enviado ao utente por SMS, para o telemóvel indicado, um código que permitirá o levantamento nas máquinas automáticas do metro de um cartão Viva Viagem com as duas viagens de ida e volta.

O "voucher" estará disponível para resgate a partir da data do envio do SMS e durante quatro dias.

Esta iniciativa decorre de uma colaboração do Metro com a Câmara Municipal de Lisboa.