Covid-19. Farmácias estão a aderir "em toda a parte" à testagem comparticipada

Mais 120 farmácias estão a fazer testes gratuitos à Covid-19 desde sexta-feira, elevando para 812 as que em Portugal continental aderiram a este regime de comparticipação, anunciou esta terça-feira a associação que representa o setor.

“Tínhamos 695 farmácias na semana passada. Neste momento temos 812 registadas para fazer a comparticipação ao abrigo do Serviço Nacional de Saúde”, a que se juntam outras que estão também a fazer testes gratuitos no âmbito dos protocolos com diversas autarquias, adiantou à Lusa a presidente da Associação Nacional das Farmácias (ANF), Ema Paulino.

Na sexta-feira, o Ministério da Saúde anunciou o aumento do valor da comparticipação dos testes rápidos de antigénio (TRAg) de uso profissional de 10 para 15 euros, no âmbito do regime excecional de comparticipação que vai vigorar até final deste ano.

“Numa altura em que é recomendado o esforço de testagem a nível nacional, esta medida visa aumentar os incentivos para que mais laboratórios de análises clínicas e farmácias adiram ao esforço conjunto de combate à pandemia, através da deteção precoce de casos de infeção por SARS-CoV-2, sem aumentar os constrangimentos financeiros por parte dos utentes”, adiantou o gabinete da ministra da Saúde, Marta Temido.

Segundo Ema Paulino, que se manifestou convicta de que o número de farmácias a aderir a este processo ainda vai aumentar, as farmácias que começaram nos últimos dias a realizar testes rápidos gratuitos estão dispersas pelos vários distritos do país.

“Estão a aderir em toda as partes do país e nós, em termos de ANF, temos feito este trabalho de identificar os municípios onde ainda não há resposta no sentido de termos farmácias a fazer testes nestes concelhos”, afirmou Ema Paulino.