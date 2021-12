Covid-19: Espaço comercial Via Nova acolhe centro de vacinação de Braga a partir de sexta-feira

Veja também:

O Centro de Vacinação de Braga contra a covid-19 irá mudar de espaço a partir de sexta-feira, passando a funcionar no Centro Comercial Via Nova, em Ferreiros, onde se localiza o hipermercado E.Leclerc, anunciou hoje o município.

Em comunicado, o município acrescenta que o novo centro tem "todas as condições para que o processo de vacinação contra a covid-19 decorra dentro da normalidade".

"Ao todo, e em simultâneo, o centro está preparado para acomodar sentadas cerca de 300 pessoas", sublinha.

O novo centro ocupa uma área de cerca de 1.000 metros quadrados, que resulta da utilização de um conjunto de espaços que estavam desocupados naquela unidade comercial, no piso 1, bem como da zona da secretaria de apoio ao centro de vacinação, que ficará no piso 0.

"Mais uma vez, o município assegura funções principais que o Governo teria de assumir, respondendo ao desafio de aumentar a capacidade do Centro de Vacinação e criar melhores condições aos utentes", refere o presidente da Câmara.

Citado no comunicado, Ricardo Rio acrescenta que "as ações no terreno careceram de uma resposta rápida e eficaz, coordenada pela InvestBraga e pelo município, que irá permitir acelerar o processo de vacinação".

Disponibilizado à InvestBraga por um "valor simbólico", o novo centro de vacinação "dispõe de um conjunto de funcionalidades que permitirão acomodar os utentes, mesmo que em fila de espera".

Atualmente, o centro de vacinação funciona no Altice Forum Braga.

A covid-19 provocou pelo menos 5.261.473 mortes em todo o mundo, entre mais de 265,80 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.572 pessoas e foram contabilizados 1.172.420 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em cerca de 30 países de todos os continentes, incluindo Portugal.