Vila Nova de Gaia prevê criar parques para cães em diferentes pontos do concelho

A Câmara de Vila Nova de Gaia tenciona criar parques para cães em vários pontos do concelho, depois de ter inaugurado o primeiro em novembro e estimar ter o segundo pronto em 2022, adiantou o presidente.

Em declarações aos jornalistas, no final da reunião do executivo municipal, Eduardo Vítor Rodrigues explicou que o concelho, no distrito do Porto, é grande, sendo necessário que este tipo de parques estejam espalhados pelo território.

Este tipo de parques serve uma população de proximidade, referiu, dado as pessoas levarem os seus cães a passear nas proximidades das suas habitações, explicou.

“Não me adianta ter um ou dois parques apenas, quando a dispersão do concelho é muito grande”, vincou.