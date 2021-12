Portugal já recebeu 500 refugiados do Afeganistão e vai acolher mais

Portugal vai receber mais refugiados afegãos, diz o ministro dos Negócios Estrangeiros à Renascença, adiantando que o país já recebeu cerca de 500 refugiados com origem no Afeganistão.

“Nós temos hoje cerca de meio milhar de pessoas já acolhidas, que correspondem às prioridades que definimos: os colaboradores das forças destacadas, os colaboradores de forças internacionais e as pessoas em situação particularmente vulnerável, isto é, ativistas de direitos humanos, funcionários da administração afegã, jornalistas, mulheres desportistas, mulheres juristas, mulheres engenheiras, enfim…”, aponta Augusto Santos Silva, sublinhando que, “por razões de segurança”, só fala no que já foi concretizado.

“Mas posso dizer que o processo continua em curso”, acrescenta.

O ministro português dos Negócios estrangeiros está nas Nações Unidas, em Nova Iorque, onde vai discursar na cerimónia de homenagem a Jorge Sampaio e defender o alargamento da experiência de acolhimento de refugiados em instituições de ensino superior com base na plataforma liderada pelo antigo Presidente da República e já com um projeto semelhante com 10 países do Mediterrâneo.