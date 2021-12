Porto. Circulação automóvel suspensa a partir de terça-feira no Passeio Alegre

A circulação automóvel na Avenida de D. Carlos I, no Porto, será interrompida “por precaução” a partir das 20h30 de terça-feira face ao agravamento das condições meteorológicas e da agitação marítima, anunciou esta segunda-feira a Câmara do Porto.

Numa nota publicada no seu ‘site’, a Câmara Municipal do Porto salienta que “por precaução”, a circulação naquela avenida, situada na zona da barra do Douro, ficará interdita a partir das 20h30 de terça-feira e o seu restabelecimento será feito “logo que as condições do mar o permitam”.

“A situação será reavaliada durante a tarde de quinta-feira, dia 9 de dezembro”, esclarece.

A autarquia salienta que o concelho do Porto está sob aviso laranja devido à previsão de agravamento da agitação marítima entre as 03h00 de quarta-feira e as 12h00 de quinta-feira.

“A Proteção Civil Municipal recomenda à população que tome as devidas precauções, apelando ao respeito pelos perímetros de segurança estabelecidos para peões e veículos junto da orla costeira e acessos aos molhes – Avenida de D. Carlos I, Avenida do Brasil e Avenida de Montevideu”, refere.