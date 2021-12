Mais internamentos e 14 mortes por Covid-19, Rt baixa e incidência sobe

Veja também:

Portugal regista mais 14 mortes e 2.216 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico desta segunda-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS).



O maior número de novos acontece na faixa etária entre os 40 e 49 anos (+403). Há mais 335 casos entre os 30-39 anos, mais 315 infeções no grupo de pessoas entre os 20 e 29 anos de idade e 307 casos entre os 0 e os 9 anos.



Nos hospitais portugueses há agora 948 pessoas internadas com Covid-19, no conjunto das enfermarias e unidades de cuidados intensivos. São mais 37 doentes em comparação com o dia anterior.



Analisando as unidades de cuidados intensivos, há mais um internado num total de 135 pacientes mais graves.



Portugal continua no lado vermelho da matriz de risco, que tem como indicadores a taxa de incidência e o índice de transmissibilidade (Rt).