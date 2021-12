Confiança aumenta nos profissionais de saúde e diminui nos políticos

Os portugueses têm revelado níveis elevados de confiança nos médicos, enfermeiros e outros profissionais da área da saúde, da ciência e da educação, mas a confiança depositada nos políticos baixou, ao longo da pandemia de Covid-19.

Estas são conclusões de um estudo da autoria de Miguel Ricou, professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) e investigador do CINTESIS - Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde, a que a Lusa teve acesso esta segunda-feira.

O trabalho, intitulado "COVID-19 Pandemic: Effect on Confidence Levels of Portuguese Towards People of Different Professions", mediu a confiança dos portugueses em diferentes profissionais em dois momentos distintos da pandemia: julho e setembro de 2020.

Ao todo, participaram 1.455 portugueses entre os 19 e os 79 anos (44 anos, em média), e maioritariamente no sexo feminino.

De acordo com os dados disponibilizados, os médicos e os enfermeiros são os profissionais que merecem mais confiança dos portugueses (entre 43 e 44%), seguidos pelos investigadores (37%), farmacêuticos (35%), psicólogos (33%), professores e educadores (32%).

"Estes resultados podem ser justificados pelo papel desempenhado por estes profissionais durante a pandemia, especialmente pelos médicos e enfermeiros", explica Miguel Ricou, em comunicado enviado à Lusa.