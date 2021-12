Comboio de passageiros descarrila no Algarve

Um comboio descarrilou esta segunda-feira à tarde na Linha do Algarve, entre Olhão e a Fuzeta.

Ninguém ficou ferido e cerca de 30 passageiros aguardam transbordo, apurou a Renascença.

A circulação ferroviária na Linha do Algarve está interrompida desde as 15h27, devido ao descarrilamento do comboio que fazia a ligação Faro/Vila Real de Santo António.

De acordo com uma fonte da Infraestruturas de Portugal (IP), “o descarrilamento de dois ‘bogies’ de uma automotora provocou apenas danos materiais”.

No local encontram-se equipas da IP para avaliar e efetuar os trabalhos de reparação da via, bem como o carrilamento da composição.

Segundo a fonte, “ainda não é possível adiantar uma previsão” para a conclusão dos trabalhos e a reposição das condições de circulação ferroviária na Linha do Algarve.