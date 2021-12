Campanha “Taxa Zero ao Volante”. Se vai para a estrada, não consuma álcool

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) lançam na terça-feira, dia 7 de dezembro, a campanha de segurança rodoviária “Taxa Zero ao Volante”, que visa alertar os condutores para os riscos da condução sob a influência do álcool.

Em comunicado conjunto, as três autoridades alertam que “um em cada três condutores mortos em acidentes de viação apresenta uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l e três em cada quatro destes condutores apresentam uma taxa igual ou superior a 1,2 g/l”.

Aludindo a vários estudos científicos, acrescentam que “conduzir sob a influência do álcool causa várias perturbações, designadamente, ao nível cognitivo, ao nível do processamento de informação, da capacidade de reagir e da descoordenação motora”.

“Também diminui o campo visual, provocando a chamada visão em túnel”, precisam as autoridades assinalando que “esta perda de capacidades, bem como as alterações de comportamento que podem levar a estados de euforia e desinibição, aumentam de forma muito significativa o risco de envolvimento em acidentes rodoviários”.

Onde decorrem as ações?

A campanha "Taxa Zero ao Volante", que vai decorrer até dia 13 de dezembro, vai integrar ações de sensibilização da ANSR, operações de fiscalização, pela GNR e pela PSP, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário.

As ações de sensibilização ocorrerão em simultâneo com operações de fiscalização IC 2, km 34,4, Alenquer (dia7), na Praça do Império, Porto (dia 9), na EN 16, Km 12, Albergaria-a-Velha (dia 10) e na Rotunda da Almoinha Grande, Leiria (dia 13).

As autoridades recordam que “a sinistralidade rodoviária não é uma fatalidade e as suas consequências mais graves podem ser evitadas através da adoção de comportamentos seguros na estrada”.

Lembram ainda que com “uma taxa de álcool no sangue de 0,5 g/l o risco de sofrer um acidente grave ou mortal duplica” e que “os acidentes que decorrem da condução sob a influência do álcool são particularmente graves”.